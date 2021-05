Seregno, nuova viabilità tra le vie allo Stadio, Toselli e Milano Manca giusto qualche rifinitura ai lavori di riqualificazione della viabilità nell’area via allo Stadio – via Milano – via Toselli, area perimetrale al cosiddetto Pac 1 a Seregno

Nuova viabilità nella zona tra le vie allo Stadio, Milano e Toselli a Seregno. Intorno al cosiddetto Pac 1 si stanno compiendo gli ultimi interventi della rivoluzione viaria: dopo l’ampliamento della via Toselli, con le colonne di svolta, in questi giorni è stata modificata l’intersezione di via Stadio con via Milano, con alcune varianti anche all’altezza delle intersezioni con via Pacini e via Cascina Ida.

«Con questo nuovo assetto, si prevede, rispetto alla viabilità prevista dal progetto iniziale, un miglioramento di circa un terzo sia dei parametri di congestione del traffico (in un anno complessivamente verranno risparmiate 16 mila ore per liberare gli incroci), sia degli indicatori ambientali (la variante rispetto al progetto approvato comporterà un risparmio di circa 50 mila litri di carburante e di circa 120 mila chilogrammi di anidride carbonica)» fanno sapere dal Comune. Inoltre, la nuova sagomatura del tratto via Milano – via Stadio – via Cascina Ida «migliorerà il livello di sicurezza, in quanto verrà aumentato l’angolo di manovra per i veicoli provenienti da via Milano».

Il Pac 1 è un piano attuativo approvato dalla precedente amministrazione nel 2017. Sin dal momento della sua approvazione, il Pac1 ha indotto cittadini, associazioni ambientalistiche, operatori commerciali e comitati di quartiere ad avanzare osservazioni circa l’impatto che il nuovo insediamento avrebbe potuto portare alla viabilità dell’area. Preso atto di come non fosse possibile revocare il Piano, in quanto ciò avrebbe leso i diritti acquisiti da parte della proprietà dell’area (con conseguenti contenziosi legali nei quali il Comune sarebbe risultato certamente soccombente), l’esecutivo Rossi, già nei primi mesi dopo il proprio insediamento, aveva assunto l’impegno di individuare possibili ed eventuali margini di miglioramento dell’assetto viabilistico del Pac1.

«Rispetto al progetto del Pac1 abbiamo raccolto e fatto nostre le preoccupazioni espresse dai cittadini - commenta il sindaco Rossi -. E partendo da questo, abbiamo condotto un’analisi progettuale di notevole rilevanza. Con la variante dell’assetto viabilistico siamo convinti di aver individuato la soluzione che, rispetto all’area indicata, riduce il più possibile l’impatto negativo sul traffico».

