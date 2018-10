Seregno, non è un treno in ritardo di un secolo: sosta dell’Orient Express in stazione Il mitico Orient Express, lunedì, alle 14.10, ha effettuato una sosta inattesa sul primo binario alla stazione di piazza XXV aprile a Seregno. Un sosta che ha sorpreso i numerosi passeggeri in attesa sulla banchina dei treni regionali, con destinazione Milano o Como.

Il mitico Orient Express, lunedì 15 ottobre alle 14.10, ha effettuato una sosta inattesa sul primo binario alla stazione di piazza XXV aprile a Seregno. Un sosta che ha sorpreso i numerosi passeggeri in attesa sulla banchina dei treni regionali, con destinazione Milano o Como. E tutti a scattare fotografie con i cellulari. Alla stazione di Seregno è rimasto fermo per cinque minuti, probabilmente per un cambio del personale di bordo. A un passeggero che si era affacciato al finestrino abbiamo chiesto un parere. E lui ha risposto così: «È molto bello però non c’è l’aria condizionata». Giusto una battuta mentre lungo i corridoi transitavano delle persone in livrea. L’Orient Express era diretto a Venezia proveniente da Parigi. Ll’Orient Express generalmente passa una volta alla settimana, ma la sosta è da ritenere una rarità.

