Seregno: nel mese di agosto i ragazzi tra i 6 e i 14 anni residenti in città potranno entrare gratis Dal 3 agosto i biglietti omaggio sono a disponibili all’ufficio comunale “servizio politiche dei giovani” di via Umberto I, 78, telefono 0362- 263.449, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 8.30 alle 18.30, orario continuato. I ragazzi possono ritirare un solo biglietto al giorno, presentando un documento di identità.

Torna “io entro gratis”, l’iniziativa promossa dall’assessorato allo sport e alle attività giovanili, rivolta ai ragazzi sotto i 14 anni. Durante il mese di agosto sino al 31, i ragazzi residenti in Seregno, dai 6 ai 14 anni, potranno accedere gratuitamente alle vasche della piscina del centro sportivo Umberto Trabattoni di via Colombo, telefono 0362-22.90.97.

A disposizione c’è un migliaio di biglietti. Dal 3 agosto i biglietti omaggio sono a disponibili all’ufficio comunale “servizio politiche dei giovani” di via Umberto I, 78, telefono 0362- 263.449, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 8.30 alle 18.30, orario continuato. I ragazzi possono ritirare un solo biglietto al giorno, presentando un documento di identità. I minori di 10 anni compresi devono essere accompagnati da un adulto Il venerdì possono essere ritirati anche i biglietti per gli ingressi di sabato e domenica. Anche quest’anno nelle pieghe del bilancio l’amministrazione comunale ha trovato delle disponibilità per permettere ai ragazzi, che nel mese di agosto non possono andare in vacanza, di godere del refrigerio delle acque della piscina.

Il centro natatorio in zona Porada ha chiuso i mesi di giugno e luglio con presenze molto soddisfacenti, se si considera il periodo di pandemia, che frena molte famiglie e i frequentatori avanti con l’età, ma soprattutto per le bizze offerte dal tempo in questa prima parte dell’estate. Nel mese di giugno le presenze sono state 9.617, con punte di massimo di ingressi nei giorni di domenica 13 con 1.112; seguite dalle 1.025 del 27, dalle 626 del 26 e 614 di sabato 19. I minori accessi sono stati registrati martedì 1 giugno con 86 presenze, giovedì 3 giugno con 130 e lunedì 7 con 35.

Nel mese di luglio c’è stato un incremento di 271 presenze per un totale di 9.888 ingressi, con punti più alte , sabato 10 (700), domenica 11 (992), sabato 17 (462), domenica 18 (702). Le minori affluenze sono state di domenica 4 (44), giovedì 8 (121) e martedì 27 (76). Il mese appena trascorso nell’ultima settimana è stata penalizzato da cieli nuvolosi con piogge continue e anche abbondanti che hanno scoraggiato gli appassionati di nuoto e delle tintarella. Le ore con i maggiori ingressi sono quelle della pausa pranzo dalle 12 alle 14 e quelle serali dalle 19 alle 21, preferite da chi ama nuotare. Al centro natatorio di cui è responsabile Maurizio Gandini si muovono 25 istruttori assistenti, 3 addetti alla cassa e 3 manutentori.

Negli ultimi due mesi si sono svolti corsi per adulti, due volte la settimana, corsi per nuotatori di fondo con la frequenza si 12 persone e corsi per triathlon (12). I corsi di nuoto annullati nel periodo di Covid del 2020 e 2021 sono stati in parte recuperati tra giugno e luglio all’interno dei corsi estivi o a scelta con ingressi quotidiani per il nuoto libero. “ C’è da sperare che in questo mese di agosto, iniziato purtroppo con violenti acquazzoni- ha detto Maurizio Gandini- sole e giornate calde la facciano da padrone, tanto da riportare le presenze sui valori del passato”. Al centro natatori della Porada durante l’estate, proprio per la vasca da 50 metri convergono oltre alla locale società di Nuoto club, anche quelle di Solaro e Saronno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA