Seregno, nei controlli nel fine settimana solo multe per violazione del codice della strada Weekend tranquillo a Seregno sul fronte dei controlli intensificati in centro dopo la maxirissa di fine febbraio e per il rispetto delle norme anticovid: elevate una trentina di multe solo per violazioni del codice della strada.

È stato un fine settimana tutto sommato tranquillo in termini di ordine pubblico, l’ultimo, sul territorio di Seregno tanto che alla fine le multe elevate si sono concentrate sul codice della strada. Sabato e domenica, come ormai è prassi dopo la maxirissa di sabato 27 febbraio in piazza Vittorio Veneto e la pubblicazione di un’ordinanza comunale valida fino al prossimo 30 aprile sulla vendita e consumo di alcol nel weekend, polizia locale e Carabinieri hanno presidiato in forze l’area centrale, dove l’afflusso di persone, complici anche le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, è stato comunque inferiore rispetto a quello abituale.

La polizia locale, in particolare, ha schierato tre pattuglie rinforzate, composte ciascuna da tre uomini, sia sabato che domenica, occupandosi tra l’altro della verifica della regolarità delle posizioni, rispetto alle normative anticovid, di chi scendeva dai treni in arrivo alla stazione di Seregno, per fare il suo ingresso in città. Da questo punto di vista, provvedimenti non ne sono stati assunti.

Agenti ed ufficiali, invece, nel fine settimana hanno elevato nella zona a traffico limitato una trentina di sanzioni per violazioni al codice della strada, un numero certamente considerevole. Lo prova la circostanza che, nel 2020, i verbali di questa tipologia erano stati 10mila 586, con una media giornaliera di poco inferiore alle 30 unità, ma su tutto il territorio e non soltanto in centro.

