(Foto by Paolo Colzani)

Melissa Crippa con l'attestato ricevuto per la sua partecipazione al concorso ed il suo libro di filastrocche (Foto by Paolo Colzani)

Seregno: Melissa sul podio del concorso Guido Zucchi con una filastrocca L’alunna di Seregno Melissa Crippa, che frequenta la primaria a Paina di Giussano, scelta come seconda dalla giuria del concorso letterario nazionale Guido Zucchi 2020.

Soddisfazione per Melissa Crippa, seregnese, 10 anni appena, che con una sua poesia si è aggiudicata il secondo posto nella categoria Baby del prestigioso concorso letterario nazionale intitolato a Guido Zucchi, promosso dall’associazione “Succede solo a Bologna”, che ha la finalità di riscoprire e tutelare il patrimonio culturale del capoluogo emiliano.

La bambina ha partecipato alla manifestazione con una filastrocca, che ha scritto prima dell’inizio dell’anno scolastico, sollecitata dal desiderio di fare un regalo ai suoi compagni che ritrovava dopo la lunga chiusura provocata dall’emergenza sanitaria. Oggi tra l’altro il breve testo è appeso nell’aula occupata dalla classe quinta della primaria di Paina di Giussano, che Melissa frequenta.

«Come genitori - confida la mamma Simona Pafundo - ci sentiamo di ringraziare il lavoro fatto dalle insegnanti, che hanno spiegato la poesia con tale intensità e professionalità, da aver aiutato Melissa a raggiungere questo traguardo completamente da sola. Noi non correggiamo mai nulla di ciò che lei scrive». Crippa, che è tesserata per l’Asd 5 Cerchi di Seregno, società di atletica leggera, ha anche dato alle stampe un libro di filastrocche, dal titolo “Filastroccando con le stagioni”, che è frutto di un lavoro cui si è dedicata nel periodo del primo lockdown e che è scandito da poesie suddivise per stagioni, a ciascuna delle quali è dedicato un capitolo. Il testo è disponibile su Amazon. Intanto, la piccola autrice è impegnata nella stesura del suo primo romanzo.

