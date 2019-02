Seregno, Matteo Renzi presenta mercoledì 6 marzo il suo nuovo libro a L’Auditorium “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani”. È il titolo del volume che Matteo Renzi, già premier e segretario nazionale del Partito democratico, oltre che sindaco e presidente della Provincia di Firenze, presenterà mercoledì 6 marzo, alle 18,30, ne “L’Auditorium” di piazza Risorgimento a Seregno.

“Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani”. È il titolo del volume che Matteo Renzi, già premier e segretario nazionale del Partito democratico, oltre che sindaco e presidente della Provincia di Firenze, presenterà mercoledì 6 marzo, alle 18,30, ne “L’Auditorium” di piazza Risorgimento a Seregno. «Renzi è un personaggio di spicco del nostro partito -ha commentato Stefano Silva, segretario locale dei democratici- e sta girando l’Italia per presentare il suo libro. Siamo entusiasti che la sua casa editrice abbia voluto aggiungere Seregno tra le tappe di questo tour». L’appuntamento cadrà ad appena tre giorni di distanza dalle primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito democratico, previste domenica 3 marzo e considerate un passaggio chiave per traghettare il partito al di fuori della crisi seguita alle politiche di un anno fa ed al risultato negativo nel precedente referendum costituzionale, che lo stesso Renzi propose, ed in un momento molto particolare per la vita familiare dell’ex premier, causato dall’arresto di entrambi i genitori per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.

