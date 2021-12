Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, malore in stazione: soccorso e aiutato da un quindicenne Nei giorni scorsi un uomo di 45 anni è stato colto da malore in stazione a Seregno, cadendo sulla banchina. Il primo a portare soccorso è stato un quindicenne che ha allertato il 112 e l’ha messo in posizione di sicurezza.

Il primo a soccorrerlo è stato un ragazzino di 15 anni, talmente pratico di azioni di pronto intervento, da metterlo in posizione di sicurezza. È stato fortunato un uomo di 45 anni, pakistano e residente a Seregno, colto da un improvviso malore mentre si trovava sulla banchina della stazione ferroviaria cittadina. È successo nei giorni scorsi nel tardo pomeriggio.

L’uomo ha perso i sensi, ma per fortuna non è caduto sui binari. Il quindicenne che ha assistito alla scena non soltanto ha attivato i soccorsi, ma ha prestato un primo intervento. Sul posto sono sopraggiunti una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Seregno e un’ambulanza.

Per fortuna l’uomo ha ripreso quasi subito conoscenza, ma è stato comunque trasportato al vicino ospedale di Desio. Dove poi ha deciso di firmare e lasciare il pronto soccorso.

