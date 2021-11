Seregno, lotta al cancro: 12mila euro dalla sottoscrizione cioccolatini Airc Successo per l’iniziativa intrapresa da una ventina di volontarie in piazza Concordia. «Al nostro gruppo da alcuni anni si sono aggiunte tante giovani e questo lascia ben sperare per la continuità» dice una delle responsabili del gruppo locale, Lia Mariani.

Una ventina di volontarie del gruppo dell’Airc, nel gazebo di piazza della Concordia hanno sottoposto alla sottoscrizione 600 confezioni di cioccolatini, e altrettante era già state offerte attraverso donazioni dirette. « La nostra piazza è una delle poche presenti in Brianza- ha ricordato Lia Mariani, responsabile della piazza di Seregno insieme a Gabriella Mariani - nei momenti istituzionali che promuove l’Airc e ogni volta la risposta è massiccia, contribuendo in maniera sostanziosa per finanziare i progetti di ricerca. Al nostro gruppo da alcuni anni si sono aggiunte tante giovani e questo lascia ben sperare per la continuità. Queste giovani volontarie hanno scelto di essere tra quelle persone dicono: contro il cancro, io ci sono». Dalla sottoscrizione cioccolatini dell’Airc sono stati raccolti fondi per 12 mila euro.

