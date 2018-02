Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

Jone Bernasconi con l'inseparabile badante Jsale Maguina (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, l’ex prof del Bassi è la più longeva: ha compiuto 104 anni Ha compiuto 104 anni la più longeva residente di Seregno: Jone Amelia Bernasconi, per 40 anni prof del Bassi, è stata festeggiata giovedì

Da giovedì 1 febbraio, Jone Amelia Bernasconi, ha ricevuto il testimone di concittadina più longeva. Ha toccato i 104 anni, compleanno che festeggia in maniera solenne questo, nell’intimità della sua casa, tra uno stuolo di parenti e amici. L’amata “prof” che ha insegnato per oltre 40 anni ed è stata “decana” all’istituto Bassi, quando ancora materie come dattilografia e stenografia erano curriculari, fortunatamente gode buona salute, sempre assistita, ormai da diversi anni, dalle amabili cure di Jsabel Maguina.

Nonostante il trascorrere del tempo, la sua mente non ha perso lucidità, ha un buon ricordo di tutto e di tutti. E’ stata lettrice della liturgia in basilica san Giuseppe “ la prima in assoluto- ha tenuto a precisare”, compito che ha atteso fino allo scoccare dei 100 anni. Sicuramente un primato a livello nazionale. Le sue grandi passioni sono state: teatro, montagna: camminate e sci e insegnamento, i cui particolari rivive quasi tutti i giorni sfogliando l’album dei ricordi che la riportano a momenti di freschezza e vitalità della sua esistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA