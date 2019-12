Seregno: le 5 meraviglie delle Scarpette Rosa per la causa Unicef Spettacolo di danza e solidarietà a Seregno delle Scarpette Rosa di Wilma Fossati che hanno messo in scena “Le 5 meraviglie” a favore dell’Unicef

Spettacolo di danza e di solidarietà, venerdì 6 dicembre , al teatro San Rocco, con la messa in scena de “ Le 5 meraviglie” di Wilma Fossati e IvanTestini con la scuola di danza “Le Scarpette Rosa” di Lissone. Una serata di piacevole danza gioiosa e piena di armonia che ha riportato nel mondo spensierato dei bambini. Uno spettacolo di rara bellezza, di perfezione e che ha stupito, commosso tutto il pubblico presente in sala che ha ripagato con calorosi e ripetuti applausi a scena aperta, e reso possibile dagli sponsor Rotary Sedeca e Monesi Cisa, che “Le Scarpette Rosa”, hanno offerto gratuitamente per la nobile causa di Unicef Monza e Brianza.

A sinistra l’assessore alla cutlura Federica Perelli, Wilma Fossati, Ivan Testini de Le Scarpette Rosa, Maria Luisa Sironi, presidente Unicef Monza e Brianza e Paolo Volonterio

E’ il quarto anno consecutivo che la scuola di danza di Wilma Fossato, sempre con spettacoli nuovi e diversi, tra novembre e dicembre, si mette a disposizione di Unicef Monza e Brianza per favorire la raccolta di fondi da destinare agli obiettivi di sviluppo sostenibile, come le vaccinazioni in Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Ciad. A titolo di ringraziamento, la presidente Unicef Monza e Brianza ha conferito attesti di merito a “ Le Scarpette rosa” nelle persone di Wilma Fossati e Ivan Testini “ quale riconoscimento per la generosità, passione, e l’amore con cui hanno realizzato spettacoli teatrali per il Comitato Provinciale” e a Paolo Volonterio “ quale riconoscimento per il contributo dato alla realizzazione degli eventi teatrali in Seregno e per i servizi giornalisti a testimonianza del lavoro dei volontari del Comitato Provinciale”

