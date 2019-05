Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: lavori finiti, riaperta la farmacia Santuario A Seregno lunedì 6 maggio è tornata operativa la farmacia Santuario, chiusa per circa un mese per lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sabato 18 maggio inaugurazione ufficiale.

A Seregno lunedì 6 maggio è tornata operativa la farmacia Santuario, chiusa per circa un mese per lavori di ristrutturazione. Si è presentata con gli orari di sempre (lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15-19.30, sabato 8.30-12.30 e 15-19), ma con spazi più ampi e un progetto per offrire un servizio più personalizzato ai clienti, grazie anche a un assortimento merceologico più vario e specializzato. Sabato 18 maggio alle 11 è previsto il taglio del nastro ufficiale insieme a rappresentanti delle istituzioni territoriali e del Gruppo AEB.

