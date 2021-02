Il distaccamento dei Vigili del fuoco di via Ballerini a Seregno (Foto by Paolo Colzani)

Seregno, la visita di Azzarello ai vigili del fuoco agita Forza Italia Il gruppo consiliare della Lega a Seregno dice di apprezzare l’iniziativa del presidente del Circolo ma di avere come unico riferimento i consiglieri Azzurri, mentre questi ultimi la considerano di difficile realizzazione a causa della pandemia

Consapevolezza dell’importanza delle tematiche alla base del sopralluogo, ma nessun avallo o benestare alla sua organizzazione. È la posizione che il gruppo consiliare comunale di Seregno della Lega, composto da Stefano Casiraghi, Maria Gabriella Cadorin, Edoardo Trezzi ed Elisabetta Viganò, ha espresso riguardo la visita compiuta a metà della scorsa settimana da Giuseppe Azzarello di Forza Italia e Samantha Baldo, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia, al distaccamento dei Vigili del fuoco di via Ballerini, al termine della quale Azzarello ha esortato l’amministrazione di centrosinistra in carica a costruire una nuova caserma, evitando spese considerate inutili come quelle per l’arte.

«In merito alla sua iniziativa -ha spiegato il capogruppo Edoardo Trezzi-, non avevamo preso alcun tipo di accordo con il sostenitore di Forza Italia Giuseppe Azzarello. Condividiamo le problematiche sollevate, ma ci teniamo a precisare che, nel rispetto dei ruoli, le figure di riferimento per l’azione politica sul territorio di Seregno, per il gruppo consiliare della Lega, sono i consiglieri eletti nel gruppo di Forza Italia, presenti in consiglio comunale. È con loro che prendiamo ogni tipo di accordo politico inerente l’organizzazione delle attività, al fine di non creare inutili fraintendimenti».

Consigliere comunale forzista fino al 2017 e primo dei non eletti in occasione delle amministrative dell’anno successivo, Azzarello nelle ultime settimane ha rilanciato con un post sulla sua pagina personale di Facebook la necessità di un’azione politica più capillare di Forza Italia a Seregno e lamentato la lunga vacanza dell’incarico di coordinatore cittadino, mentre dal canto loro la capogruppo consiliare Ilaria Cerqua e la consigliera Chiara Novara hanno evidenziato la difficoltà di una proposta in un momento particolare come l’attuale, ricordando comunque come lo stesso Azzarello, in un’intervista apparsa su Il Cittadino, in dicembre, si fosse detto soddisfatto del loro operato.

