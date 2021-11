Seregno: la foto della parte di tetto crollato all’ex Dell’Orto Domenica 14 novembre intorno alle 20 è crollato il colmo del tetto dell’area ex Dell’Orto che ha causato la caduta di tegole nella sottostante piazzetta-parcheggio. Piazzetta che ospita una ventina di stalli di parcheggio.

Nella giornata di lunedì l’ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale hanno effettuato i primi sopralluoghi, dalla cui relazione scaturirà un’ordinanza all’impresa di Milano, attuale proprietà dell’immobile, per la messa in sicurezza del caseggiato.

Seregno: la piazzetta- parcheggio di via Cavour chiusa prudenzialmente per paura di altri crolli (foto Volonterio)

L’area della Dell’Orto ex carburatori è abbandonata da oltre vent’anni e sono frequenti gli interventi di diversa natura per crolli che interessano parte dell’ampia area che anche in tempi recenti ha visto le Forze dell’Ordine intervenire per sgomberare dei senza tetto e anche annullare movimenti di spaccio.

