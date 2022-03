Seregno, la compagnia teatrale San Giovanni Bosco82 a sostegno della Casa della carità “Salam & Champagn insèma fann dagn” è il titolo della commedia con cui la compagnia teatrale San Giovanni Bosco82 torna sul palco del San Rocco a sostegno della Casa della carità.

All’inizio del 40mo anno di fondazione la compagnia teatrale San Giovanni Bosco82 di Seregno, ha ripreso l’attività debuttando al teatro Nuovo di Como, che ha segnato il tutto esaurito, rappresentando la commedia “Salam & Champagn insèma fann dagn”.

«Tornare a calcare il sipario dopo due anni- ha detto Giorgio Trabattoni, cofondatore della compagnia e capocomico- ha creato in noi una grande emozione e ci ha spronato a fare ancora meglio. In realtà non ci siamo mai fermati, non ci siamo mai arresi. Il risultato di Como ne è stata la prova. Il pubblico ci conosce e da anni ci segue e sa che siamo unici per quel che facciamo e per la grande professionalità che dimostriamo. In questo anno del quarantesimo, abbiamo in serbo una serie di sorprese. Ma quello che ci ha sempre contraddistinto, in tutta Italia, è la nostra disponibilità a mettere a disposizione i nostri talenti per gli altri».

E stavolta la compagnia SG Bosco si mette a disposizione della Casa della Carità di Seregno. Il 27 aprile porterà al teatro San Rocco la commedia “Salam & Champagne”. «Riteniamo la Casa della Carità - ha proseguito Trabattoni- un punto importante e fondamentale della vera accoglienza, quella pratica. Il nostro intento è quello di aiutare e sostenere le opere e il lavoro della Casa della Carità e diffondere il suo operato affinché arrivi a molti. Il teatro è l’arma vera della pace da cui può passare l’inclusione e la capacità di fare gruppo, sostenere e divertire allo stesso tempo. Aiutare la Casa della carità in questo periodo vuol dire anche sostenere un vero aiuto anche alla popolazione ucraina che chiede sostentamento e accoglienza. La comunità locale è impegnata in questa difficile sfida e noi desideriamo essere protagonisti in prima linea con tutti».

I biglietti per assistere alla commedia sono già in vendita presso il bar Max di piazza Vittorio Veneto, oppure attraverso i volontari della Casa della Carità, o direttamente in segreteria di via Alfieri 8 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

