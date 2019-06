Seregno, la biblioteca civica “Pozzoli” apre anche il lunedì pomeriggio Ancora una novità per la biblioteca civica Pozzoli. Da lunedì 17 giugno, infatti, la sala studio interna alla sede di piazza Monsignor Gandini è accessibile al pubblico anche il lunedì pomeriggio, tra le 14.30 e le 18.30.

Ancora una novità per la biblioteca civica Pozzoli. Da lunedì 17 giugno, infatti, la sala studio interna alla sede di piazza Monsignor Gandini è accessibile al pubblico anche il lunedì pomeriggio, tra le 14,30 e le 18,30. La novità si inserisce nel solco già tracciato nei mesi precedenti, per la precisione da febbraio, su input dei giovani che il sindaco Alberto Rossi incontra ormai regolarmente a palazzo Landriani-Caponaghi e dopo un sondaggio su Facebook, quando è stata decisa l’apertura del medesimo spazio il martedì ed il giovedì sera, con un riscontro medio di presenze che si aggira sulla quarantina di unità.

«Con l’apertura del lunedì pomeriggio - ha commentato Federica Perelli, assessore alla Biblioteca -, aggiungiamo un ulteriore tassello al percorso di valorizzazione della nostra biblioteca civica. Pensiamo che sia un arricchimento di un servizio, che non deve limitarsi alla sola erogazione del prestito librario, ma è da intendersi come agenzia di cultura sul territorio, nonché come stimolo e come collettore di proposte che siano in grado di animare il tessuto sociale e culturale locale».

