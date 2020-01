Seregno, investito dall’auto appena parcheggiata: anziano liberato dai vigili del fuoco Sabato sera un uomo è stato investito dalla propria auto a Seregno. È stato trasportato in ospedale con una sospetta frattura alla gamba. È stato liberato dai vigili del fuoco.

È stato trasportato in ospedale a Desio con una sospetta frattura alla gamba un uomo investito dalla propria auto a Seregno. È successo sabato sera, alle 19, in viale del Cimitero. L’uomo, 75 anni, era insieme alla moglie, ha parcheggiato ma qualcosa non ha funzionato a dovere con il freno a mano. Una volta sceso infatti la vettura si è mossa all’indietro, lui è stato colpito dalla portiera ed è finito con una gamba sotto lo pneumatico. Sono intervenuti l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica, la polizia locale e i vigili del fuoco di Seregno che l’hanno liberato utilizzando i cuscini specifici per sollevare l’auto. Infine il trasporto in ospedale in codice giallo. La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi.

Seregno incidente via del Cimitero

(Foto by Edoardo Terraneo)

