Seregno, incidente in via alla Porada: auto sbatte contro muretto e prende fuoco Incidente stradale per fortuna senza conseguenze gravi per le persone lunedì sera in via alla Porada a Seregno: in seguito a uno scontro, un’auto è finita contro un muretto e ha preso fuoco.

Uno scontro violento tra due auto, una di queste che sbatte contro un muretto e prende fuoco, una strada chiusa per più di un’ora. Fortunatamente nessun ferito grave e solo una donna accompagnata in codice verde all’ospedale per accertamenti e per lo shock. È il bilancio dell’incidente che lunedì in serata ha coinvolto una Mercedes e un suv Touareg a Seregno, in via alla Porada.

Seregno incidente zona Porada auto incendiata

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’allarme è scattato poco prima delle 20: sul posto l’ambulanza, la polizia locale e i vigili del fuoco di Seregno per spegnere le fiamme che hanno danneggiato il suv nell’impatto con il muretto di una cancellata e nel successivo incendio. Il bilancio per fortuna è rimasto pesante solo per i danni alle auto. La donna al volante della Volkswagen, una 46enne, è stata trasportata all’ospedale di Desio.

La strada è rimasta chiusa fino alle 21.40 circa per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

(Foto by Edoardo Terraneo)

