Seregno, il ritorno di “Ai tempi del jukebox” di Dino Angelini: registrato a Paina e trasmesso in tv

Ritorna “ai tempi del jukebox” il programma ideato dal seregnese Dino Angelini, patron del Cantabrianza. Il programma che da metà novembre, ogni lunedì sera alle 21, sarà diffuso da Rete 55 del digitale terrestre, canale 16, viene registrato sempre di lunedì sera nel locale di “Milanotorino” di Paina di Giussano. A condurre la manifestazione canora ci sarà Fabio Taormina al cui fianco ci sarà Cosmina Popa. Coautore dei testi Franco Busnelli, per la regia di Nino Lusi, audio Fabio Fiata, foto di scena Marzio Ungarelli.

Il jukebox, o juke-box, è quell’apparecchio che ha furoreggiato all’inizio degli ano Sessanta fino agli Ottanta dello scorso secolo. Riproduce brani musicali in modo automatico in seguito all’introduzione di una moneta al suo interno e alla scelta della canzone da parte dell’ascoltatore. Il termine juke-box iniziò a essere usato negli Stati Uniti negli anni Trenta, il cui nome deriva da juke-joint, che indicava un bar in cui si balla. Nello stesso periodo, era anche in uso il juke-bands, per indicare i gruppi musicali che vi si esibivano. Il jukebox è una macchina che insieme al flipper ha segnato la storia dell’intrattenimento pubblico nei bar, ed è anche presente in moltissimi film e telefilm, tra cui il mai dimenticato Fonzie che in Happy Days lo attivava con un pugno ben assestato, ed è stato uno dei simboli degli anni Cinquanta negli Usa. Attorno al jukebox si sono conosciute e innamorate moltissime persone. “Riprendendo “jukebox”- ha detto Dino Angelini- desideriamo far rivivere tutte le canzoni che andavano forte o erano le più gettonate al “tempo del jukebox”. Per fare ciò ci affidiamo a giovani cantanti che conoscono l’apparecchio solo per averne sentito parlare o averlo osservato in fotografia, ma le cui canzoni le ricordano ancora tutte e vanno ancora per la maggiore a dispetto di quelle dei nostri giorni che durano lo spazio di una stagione e anche degli interpreti se ne perdono presto le tracce. Lo scopo per cui ogni anno ogni sei mesi riprendiamo la trasmissione è per produrre divertimento nello spettatore riproponendo le cosiddette canzoni “sempre verdi”, che si ricordano con tanta nostalgia sino a strappare anche qualche lacrima, per momenti felici che non esistono più”. Protagonisti della prossima edizione di “Jukebox”, saranno una serie di cantanti selezionati durante il recente Cantabrianza, è cioè: Silvia Panceri, Eleonora Plebani, Chiara Scordamaglia, Mimì caruso, Gloria Mignolo, Kristina Drogo, Erika Mariniello, Greta Galiardi, Michelle Halili, Alessandra Bugada, Federica Tallinucci, monica Frigerio, Paola Tagliapietra, Simone Galiardi.

