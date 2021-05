Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno Little Bubu orsacchiotto raccolto dal sindaco e recuperato da Gelsia

Seregno: i vincitori del concorso di Little Bubu Hanno partecipato in 300, ecco i vincitori del concorso di Little Bubu nelle scuole di Seregno.

La giuria ha dovuto lavorare sodo per scegliere tra oltre trecento partecipanti delle scuole di Seregno e alla fine il concorso “Una maglietta per Little Bubu” ha trovato i suoi vincitori.

Per la scuola dell’infanzia: Ludovica Salato (scuola San Carlo), Giorgia Jimin Vera Yanco (San Carlo), Clara Bagno (Ronzoni), Anna Cattaneo (Ronzoni) e Martina Iuculano (Ottolina Silva). Menzioni d’onore per la sezione Primavera della scuola Ronzoni, per Ludovica Salato (San Carlo), Ester Ciaccio (Ottolina Silva) e Nicolò Di Gioia (San Carlo).

A tutte le classi della scuola dell’infanzia che hanno partecipato con elaborati collettivi (San Giuseppe, San Carlo, Ottolina Silva. Ronzoni) Cartanima offrirà la rappresentazione dello spettacolo di propria produzione “My Little Bubu”.

Per la scuola primaria, i premiati sono Martina Pozzi, Gabriele Amodeo, Andrea Gilardi, Sara Proietti e Camilla Colcera, tutti della scuola Cadorna. Menzioni d’onore sono state conferite a Veronica Consonni (Rodari), Sebastiano Toiati (Cadorna), Ginevra Colzani (Stoppani), Leonardo Gri (Rodari) e Maria Iulia Ursulesku (Cadorna).

La Giuria era presieduta dall’assessore all’Istruzione e alla Cultura Federica Perelli e composta da Tommaso Di Salvo (esperto in comunicazione), Camilla Molteni (artista), Alberto Genovese (direttore artistico di Academy Musical Arts) e dallo Staff “Little Bubu”.

In un momento successivo, i vincitori saranno invitati per la premiazione ad un evento appositamente organizzato.

La storia di Little Bubu è nata e si è sviluppata naturalmente dopo il ritrovamento da parte del sindaco Alberto Rossi di un orso di peluche che, affidato a Gelsia, è diventato in fretta una nuova mascotte.

