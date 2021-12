Seregno: i “Quadretti natalizi” nel concerto della Filarmonica fiati dedicato a Pierino Romanò Concerto di Natale per la Filarmonica fiati “Città di Seregno”: è in programma venerdì 10 dicembre, alle 21, al teatro San Rocco di Seregno ed è dedicato alla memoria di Pierino Romanò.

“Quadretti natalizi”, è il titolo del concerto di Natale che la Filarmonica fiati “Città di Seregno”, tiene venerdì 10 dicembre, alle 21, al teatro San Rocco di Seregno. A dirigere la Filarmonica sarà il maestro Mauro Bernasconi, presentatrice e voce narrante Paola Efisio.

Il concerto di Natale, è una tradizione che si rinnova da 29 anni. Era iniziato nel 1992 al teatro Santa Valeria di via Wagner, promosso da Pierino Romanò, a quel tempo mente e factotum di Seregn de la memoria, il circolo culturale da lui stesso creata con altri amici tra cui Paolo Leveni. E proprio alla figura di Pierino Romanò, nel decimo anno della sua scomparsa, è dedicato il concerto “Quadretti di Natale”. Un doveroso omaggio perché Romanò amava la musica, ma ancor più la “banda”, come veniva conosciuta dai più anche se era il Corpo musicale Santa Cecilia, che ha mutato denominazione negli ultimi anni in Filarmonica fiati.

Alla banda, attraverso un’iniziativa con Seregn de la Memoria aveva donato la prima divisa ufficiale, ancora oggi utilizzata nelle occasioni istituzionale e religiose. E sempre alla musica aveva dedicato numerosi testi sulla vita e su avvenimenti di Seregno, da lui stesso musicati e rappresentati in diverse occasioni.

A Romanò nei mesi scorsi, con una semplice e partecipata cerimonia è stata intitolata la nuova, ma non ancora da disponibile perché da ultimare, sala consigliare di piazza Risorgimento . Quindi “Quadretti di Natale”, sarà l’infinito e riconoscente “grazie” da parte della Filarmonica fiati, per l’amore e l’attenzione ricevuti.

Il programma di sala prevede: nella prima parte: “Christmas Overture” di Nigel Hess, mix di brani atti a creare l’atmosfera natalizia; “Tribute to Lionel” di Andre’ Waignein, in cui lo xilofono sarà l’interprete principale di questo brano molto vario nei ritmi e nelle armonie; “Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, colonna sonora del noto film di Tornatore del 1988, Nuovo Cinema Paradiso, che ha avuto innumerevoli riconoscimenti;

“Il gobbo di Notre Dame” di Alan Menken, brani vari dal famosissimo musical del 1996 tratto da Victor Hugo. Nella seconda parte saranno eseguite le seguenti musiche: “Central Park “ di Anderson-Samsel, un medley tratto dal musical omonimo ambientato a New York City; “Quadretti natalizi” di Marco Marzi, eseguito con l’accompagnamento di un narratore, racconta il Natale trascorso in famiglia; “Russian Christmas” di Alfred Reed, una passeggiata musicale nella vastissima Russia con le sue particolarità paesaggistiche e ritmiche infinite; “Winter’s night” di autori vari, canti natalizi in una esecuzione quasi Jazz; infine “Ballade pour Adeline” di Paul de Senneville-Toussaint, brano scritto per solo pianoforte, brano dolce e armonioso, famosissimo, dedicato dall’autore alla secondogenita appena nata, che ha venduto 22 milioni di copie nel mondo. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro San Rocco, dalle 20 alle 21.30.

