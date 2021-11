Luminarie accese anche in via Garibaldi a Seregno dopo il black out di venerdi (foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: guasto riparato, anche via Garibaldi illuminata per Natale Nella serata di sabato 27 novembre, a Seregno, è stata completata l’accensione di tutte le luminarie presenti nelle vie del centro storico. Anche via Garibaldi rimasta spenta per un guasto all’accensione di venerdì sera.

Nella serata di sabato 27 novembre, a Seregno, è stata completata l’accensione di tutte le luminarie presenti nelle vie del centro storico. Venerdì 26, quando il presidente di “ViviSeregno” Maurizio Lissoni aveva premuto il pulsante dell’interruttore generale per dare corrente alle numerosissime luminarie installate in centro, era rimasta la buio via Garibaldi, la storica arteria con oltre settanta negozi di tutti i generi. I commercianti avevano subito manifestato il loro disappunto e rammarico, sentendosi penalizzati.

Lissoni si era scusato per l’accaduto giustificandolo come un gusto tecnico. Nella giornata di sabato è stata richiamata da Genova l’impresa che ha installato le luminarie, che ha provveduto, in tarda serata, a riparare il guasto e a ridare luce sfavillante a via Garibaldi, per la soddisfazione dei negozianti.

“Non dimentichiamo nessuno - ha sottolineato Lissoni - perché ci teniamo che tutti i commercianti abbiano pari visibilità soprattutto in questo periodo particolare dell’anno in cui è iniziato lo shopping natalizio. Le installazioni delle luminarie proseguiranno nella prossima settimana in piazza Risorgimento e nei quartieri Lazzaretto, Ceredo e Santa Valeria. A quel punto si potrà dire che Seregno è avvolta in un manto di luci splendenti”.

