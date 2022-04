Seregno: grave ma stabile l’uomo caduto violentemente in via Macallè È ricoverato in condizioni gravi ma stabili l’uomo di 65 anni che nel tardo pomeriggio di lunedì 4 aprile in via Macallè, a Seregno, è caduto battendo la testa sull’asfalto mentre stava scaricando un furgone.

È ricoverato in condizioni gravi ma stabili l’uomo di 65 anni ferito nel tardo pomeriggio di lunedì 4 aprile in via Macallè, a Seregno. Quello che in un primo momento era sembrato un investimento, si è rivelato un infortunio sul lavoro: l’uomo stava scaricando un mobile da un furgone con un collega quando ha perso l’equilibrio - per cause non ancora note - ed è caduto a terra, picchiando la testa sull’asfalto.

È successo intorno alle 18.30: l’uomo è stato soccorso sul posto e poi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dove si trova ricoverato in coma. Sull’episodio procede la Polizia Locale intervenuta sul luogo dell’incidente insieme ad ambulanza e elisoccorso.

