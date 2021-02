Seregno, gli aspiranti agenti di polizia locale vanno di corsa: “passano” in 15 su 19 Prova attitudinale sulla distanza dei 1.000 metri allo stadio Ferruccio per i candidati che hanno superato lo scritto. Il concorso mira in prima battuta all’assunzione di tre nuovi agenti per il Corpo locale.

Lo stadio Ferruccio di Seregno è stato teatro venerdì di un appuntamento perlomeno insolito. Si tratta della seconda tappa del concorso promosso dal Comune di Seregno, per l’assunzione di tre nuovi agenti della Polizia locale, che ha visto i candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi da remoto martedì scorso, solo diciannove su oltre ottanta iscritti, impegnati nel coprire di corsa la distanza di mille metri, passaggio indispensabile per certificare quell’efficienza fisica richiesta a chi vuole indossare la divisa.

Il tempo limite era di 5’45’’ per gli uomini, suddivisi in due batterie, e di 6’25’’ per le donne, che invece hanno composto una sola batteria. Positivi sono stati i riscontri, con quindici concorrenti che hanno centrato l’obiettivo e sono stati pertanto ammessi alla prova orale, in calendario lunedì 15 febbraio, nella sede comunale di via Umberto I. La prova ginnico-sportiva ha goduto del supporto a livello organizzativo dell’Asd 5 Cerchi, società cittadina impegnata nell’atletica leggera.

«L’esito della prova scritta -ha commentato il comandante del corpo seregnese della Polizia locale Maurizio Zorzetto- non deve sorprendere, perché è in linea con il trend generalizzato». Il concorso mira in prima battuta all’assunzione di tre nuovi agenti, mentre in subordine sarà articolata una graduatoria di merito, dalla quale attingere in caso di necessità successive. Fin da subito, considerati i molti pensionamenti già archiviati e gli altri alle porte, i rinforzi per l’organico dovrebbero essere almeno sei.

