Un intervento in chiave difensiva del seregnese Silvano Raggio Garibaldi, secondo da sinistra (Foto by Paolo Colzani)

Seregno già in forma campionato: Vis Nova travolta in amichevole con cinque reti Reduci da tre settimane di ritiro tra Arona e Dormelletto, a soli otto giorni dal primo appuntamento ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia sul campo del Renate, gli ospiti hanno sbloccato subito il risultato

Un Seregno già mentalmente in forma campionato ha travolto 5-0 a Giussano la Vis Nova, in un’amichevole che ha segnato per entrambe le formazioni il rompete le righe prima di Ferragosto. Reduci da tre settimane di ritiro tra Arona e Dormelletto ed a soli otto giorni dal primo appuntamento ufficiale della stagione, con il debutto in Coppa Italia sul campo del Renate, gli ospiti hanno impiegato 7’ per sbloccare il risultato con Cortesi, bravo a svettare di testa su cross di St Clair dalla destra. I giussanesi, con appena qualche giorno di allenamenti nelle gambe, non sono riusciti a reagire, prova ne sia che, scollinata la prima metà della frazione, gli uomini guidati da Mariani hanno fatto il vuoto.

Il Seregno al termine del ritiro ad Arona

(Foto by Paolo Colzani)

Protagonista in questa fase è stato Gentile, che dopo aver colpito un palo, al 27’ ha raddoppiato con un rasoterra di destro dal limite, mentre 9’ più tardi ha freddato Ferrara con un morbido pallonetto. Al 39’, in mischia, di nuovo Cortesi ha calato il poker. La ripresa, inevitabilmente, visto anche il grande caldo, ha registrato meno spunti di cronaca. La sola marcatura l’ha realizzata il capitano seregnese Borghese, che al 31’ ha conquistato un rigore e lo ha trasformato in prima persona. Tra gli azzurri da segnalare l’esordio dal 1’ del centrocampista Alba, mentre nella Vis Nova nell’undici di partenza hanno trovato posto i neo arrivati Gambazza, Frigerio e Calmi, tra l’altro un ex.

© RIPRODUZIONE RISERVATA