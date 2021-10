Il laboratorio di arteterapia del centro diurno sociale di via Oliveti (foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: Filigrana in mostra con l’arte degli Centro diurno di via Oliveti “Filigrana” è il titolo della mostra realizzata e promossa dal Centro Diurno di Seregno di via Oliveti, struttura del dipartimento di salute mentale e dipendenze di Asst Brianza. Dal 15 al 24 ottobre.

L’evento verrà inaugurato in sala Gandini di via XXIV Maggio 10, venerdì 15 ottobre alle 15.30. L’esposizione è allestita, nell’adiacente galleria civica Ezio Mariani di via Cavour. Le opere resteranno in visione al pubblico sino al 24 ottobre prossimo.

I lavori sono stati realizzati dagli utenti del centro diurno durante l’Atelier di terapeutica artistica, ospitato nei locali del centro e condotto dalla Daniela Zarro, artista terapista e docente dell’Accademia di Brera, istituzione che collabora con il dipartimento di salute mentale dell’Asst sin dal 2012.

Da allora, ogni anno, dall’attività dell’Atelier sfocia, una mostra viene proposta alla città e al territorio.

