Seregno festeggia la nuova passerella sopra via Stadio, attesa da 15 anni Era stata realizzata quindici anni fa ma mai finita: conclusa e inaugurata a Seregno la passerella che unisce via Silva a piazza Linate che ospita il mercato, passando sopra via Stadio. Realizzata grazie a Aeb.

Conclusa e inaugurata a Seregno la passerella che unisce via Silva a piazza Linate che ospita il mercato, passando sopra via Stadio. La struttura era stata realizzata quindi anni fa ma non era mai stata finita. I lavori (per un valore complessivo di 226 mila euro oltre a Iva) sono stati realizzati a cura e spese di Aeb e conclusi in un cantiere avviato lo scorso ottobre.

La passerella collega l’area del mercato del sabato (piazza Linate) e l’ampio parcheggio del Lazzaretto.

Soddisfatto Alberto Rossi, sindaco di Seregno: «La realizzazione di questa opera, che tra l’altro la città aspettava da davvero molto tempo, è la prova che una Aeb forte può portare investimenti importanti a beneficio del territorio. E, ora che Aeb diventerà società ancora più forte, sono convinto che il nostro territorio potrà beneficiare di ulteriori e più importanti investimenti. Ringrazio la presidente di Aeb Loredana Bracchitta per averci permesso di completare questa passerella, ma soprattutto per quello che Aeb farà per il nostro territorio nei mesi ed anni a venire».

