Seregno: evacuata una palazzina per una fuga di gas

Una palazzina è stata evacuata a Seregno, in via Col di Lana, per una fuga di gas. I soccorsi sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 22 giugno, intorno alle 17.30, dopo l’allarme dei residenti. Forze dell’ordine e tecnici hanno individuato un problema al secondo piano e si sono attivati per le necessarie verifiche. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno, due pattuglie della polizia locale per gestire la viabilità per la chiusura della strada, l’azienda del gas, l’ ambulanza di Seregno Soccorso per prevenzione.

Seregno fuga di gas

(Foto by Edoardo Terraneo)

