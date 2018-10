Seregno, esponenti della Lega in visita alla Polizia stradale: «Da potenziare, eleviamolo a commissariato» Il distaccamento di Seregno della Polizia Stradale è un importante presidio di legalità per il territorio che deve essere mantenuto e potenziato” È quanto dichiarano il consigliere regionale Alessandro Corbetta, il deputato Andrea Crippa e il senatore Emanuele Pellegrini a seguito di una visita informale presso la sede della Polizia di via Messina a Seregno.

Dopo la visita milanese della scorsa settimana del ministro dell’Interno Matteo Salvini, tocca ora agli esponenti locali dell’ex Carroccio dare certezze al territorio sulla questione sicurezza, uno dei cavalli vincenti, elettoralmente parlando, della Lega salviniana. E il “verbo” lo hanno portato avanti il consigliere regionale Alessandro Corbetta, il deputato Andrea Crippa e il senatore Emanuele Pellegrini protagonisti di quella che è stata definita una “visita informale” alla sede della Polizia stradale di via Messina a Seregno. «Si tratta di un distaccamento che è un importante presidio di legalità per il territorio che deve essere mantenuto e potenziato» hanno auspicato i tre politici. Che poi hanno aggiunto: «Abbiamo fatto visita alla caserma di Seregno per toccare con mano la situazione e ascoltare le esigenze degli agenti, anche in vista dell’apertura della nuova Questura a Monza. Questo presidio di sicurezza e legalità è essenziale per la Brianza e l’impegno che ci prendiamo è di lavorare nei prossimi mesi direttamente con il ministro Salvini non solo per mantenere il distaccamento a Seregno, ma anche e soprattutto per potenziarlo dal punto di vista della struttura, dell’organico e dei mezzi».

«Approfondiremo inoltre - concludono Corbetta, Crippa e Pellegrini - la possibilità di elevare il distaccamento seregnese a Commissariato di Polizia, in modo da aumentare i servizi per la cittadinanza e il controllo del territorio a partire dalle stazioni e dalle aree degradate».

