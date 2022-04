Seregno, edificio dissestato in via San Protaso messo in sicurezza dai vigili del fuoco L’intervento è scattato sabato 2 aprile in mattinata per il dissesto di alcuni elementi costruttivi di una casa disabitata. Sul posto inviati due mezzi.

Intervento dei vigili del fuoco sabato 2 aprile in mattinata, a Seregno, per il dissesto di alcuni elementi costruttivi di una casa disabitata in via San Protaso. Sul posto per le verifiche del caso e la messa in sicurezza sono state inviate un’autopompa del Distaccamento dei volontari di Seregno e un’autoscala da Carate Brianza. Nel tratto interessato sono state posate alcune transenne.

Dissesto Seregno via San Protaso (foto VvFf)

