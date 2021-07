Seregno, ecco la Festa della Madonna della Campagna 2021: a settembre, con una Giubiana speciale Presentata la Festa della Madonna della Campagna di Seregno: l’edizione numero 32 è in programma nei primi due weekend di settembre all’area di via Cagnola, zona Fuin. Giovedi 2 settembre edizione speciale della Giubiana.

Presentata la Festa della Madonna della Campagna di Seregno. L’evento, alla edizione numero 32, è in programma nei primi due weekend di settembre all’area di via Cagnola, zona Fuin: da giovedì 2 a domenica 5 settembre e 10, 11 e 12 settembre con piatti della tradizione, musica, bancarelle e eventi tradizionali. Insomma, tutto quello che fa dell’evento uno degli appuntamenti più attesi di fine estate, anche nella seconda edizione in era covid .

La novità è giovedì 2 settembre: un’edizione straordinaria della “Giubiana” che non era stata bruciata a inizio anno a causa dei divieti anticovid. Dalle 19 è obbligatorio prenotare per un posto per il risotto giallo della tradizione.

Un’altra novità è rappresentata dalla divisione in due aree del parco i via Cagnola per consentire al pubblico di vivere una festa in sicurezza e per godere dell’area con tavoli e spettacoli dal vivo.

Seregno festa della campagna

Sabato 4 settembre la tribute band dei Queen si esibirà nel trentesimo anniversario di Seregno Soccorso. Domenica 5 settembre appuntamento con Pompieropoli.

A parte l’evento della Giubiana, per il resto del programma l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.Prenotazioni sul sito www.madonnadellacampagnaseregno.com o 366 3609380 attivo dal 30 agosto al 12 settembre dalle 16 alle 21. Prevista anche la “festa da asporto”,con il take away in corsia esterna.

Anche quest’anno parte del ricavato verrà devoluta in beneficenza, e si uniscono alla realizzazione dell’evento, assieme all’Associazione “Madonna della Campagna” anche i volontari di “Seregno Soccorso”, dell’ Associazione “Amici dei Pompieri di Seregno”, il “Gruppo di Seregno” degli Alpini e i ragazzi dell’Accademy Musical Arts di “Cartanima”.

Seregno festa della campagna

«Come lo scorso anno, siamo ancor più coscienti che conviveremo per molto con questo virus, ma non per questo rinunceremo alle nostre tradizioni, adattandole sempre alle normative vigenti - afferma Cesare Visconti, presidente dell’Associazione Madonna della Campagna - Non dobbiamo aver paura di essere felici e di fare festa, dobbiamo guardare al futuro senza rinunciare alle nostre tradizioni, che sono il collante della nostra comunità. Voglio ancora ringraziare gli oltre 130 volontari, nostri e delle altre associazioni, che permetteranno di realizzare questa enorme sfida, consapevoli ancora una volta che sarà un successo».

In vista dell’appuntamento, anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha ringraziato gli amici della Madonna della Campagna per la determinazione: «Organizzare eventi ai tempi del Covid è molto più complesso di quanto già non lo fosse solo due anni fa. Per realizzare opportunità accattivanti e, nel contempo, osservare tutte le regole è una prospettiva sfidante, che lo scorso anno era stata completata in maniera vincente. E, sono certo, quest’anno sarà affrontato in maniera altrettanto efficace»

© RIPRODUZIONE RISERVATA