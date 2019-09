Seregno, è morto il 17enne coinvolto in un incidente a Montevecchia: in scooter contro un furgone È morto il ragazzo di 17 anni di Seregno coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Montevecchia. Era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Montevecchia. Classe 2002, residente a Seregno, era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate. Nel pomeriggio di mercoledì è terminato l’accertamento di morte cerebrale e la famiglia ha acconsentito alla donazione di organi.

Il ragazzo era in scooter e a un incrocio, in discesa, si è scontrato con un furgone da lavoro finendo incastrato sotto il mezzo. Sul posto l’ambulanza di Merate e l’elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco di Merate che avevano dovuto sollevare il furgone per permettere ai sanitari della Croce bianca e al medico dell’elicottero di operare e estrarre il ragazzo.

