Seregno e l’evento più atteso: ecco la sagra di Santa Valeria, con la nuova fiera e il luna park

La sagra più attesa e popolare di Seregno, ma anche di una buona fetta di Brianza, batte alle porte. L’ultracentenaria sagra di Santa Valeria prenderà ufficialmente le mosse giovedì 21 aprile, quando alle 20.30 ci sarà l’omaggio floreale della città alla Madonna dell’omonino piazzale e si protrarrà fino al 28 aprile, all’interno la festa votiva di domenica 24 aprile e quella liturgica del giovedì successivo.

Durante gli otto giorni di festa è stato predisposto un ricchissimo programma di eventi diversi sia di carattere religioso che ludico e folkloristico aperti a tutti.

Dopo due anni di forzata sospensione causa covid, il 24 e 25 aprile, torna la tradizionale fiera di Santa Valeria, in cui saranno presenti oltre 190 i commercianti ambulanti. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da una collocazione diversa dal passato recente. Le più recenti normative di sicurezza indicavano come non più adeguati alcuni tratti stradali come le vie Cairoli, Sauro e Baracca che, per calibro, non consentono la contemporanea presenza di bancarelle e di corsie libere per eventuali mezzi di soccorso.

Da qui, uno sviluppo alternativo dell’area fieristica, sviluppo lineare, una sorta di moderno “decumano”, che da via Santa Valeria arriverà fino al principio di via Cadore.

La novità era già stata progettata per l’edizione del 2020 della fiera, ma non realizzata. Stavolta vien ripreso quel progetto in modalità sperimentale. La nuova collocazione consentirà tra l’altro di recuperare il tradizionale collegamento tra il polo fieristico e l’area luna park, già in funzione e aperta fino al 1 maggio, posta nell’ampio spazio di via alla Porada.

“Oltre che un fondamentale elemento di identità della comunità civica seregnese - ha detto Ivana Mariani, assessore allo sviluppo economico - la festa di Santa Valeria rappresenta un momento importante per l’economia del territorio. La festa è un grande appuntamento, che richiama in Seregno diverse migliaia di persone. Abbiamo dovuto confrontarci con l’evoluzione delle norme sulla sicurezza, norme che ci chiedono cose sempre nuove: abbiamo voluto trasformare gli obblighi in opportunità disegnando un’area fieristica che pensiamo possa essere più sicura, ma anche più attraente”.

Il sindaco Alberto Rossi ha aggiunto: “tra tutto ciò che l’emergenza sanitaria ci ha tolto, le feste per Santa Valeria ci sono mancate in maniera particolare. Abbiamo aspettato il ritorno di questo momento. E, in questa attesa, molte persone del quartiere e della parrocchia si sono impegnati per tenere viva l’idea. Ringrazio loro e tutti coloro che, a vario titolo, si impegneranno ad animare queste giornate di festa, un momento di leggerezza e serenità di cui tutti avevamo ed abbiamo bisogno”.

