La nuova spazzatrice di Gelsia a basso impatto ambientale in funzione in piazza Vittorio Veneto a Seregno (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: «Dumbo per l’ambiente? Superato dalla mini spazzatrice elettrica» Gelsia ha risposto sulle sorti di “Dumbo”, il macchinario innovativo che era stato presentato nel 2016 e di cui in centro a Seregno si erano perse le tracce: è stato sostituito da una mini spacciatrice elettrica per cui è iniziato il periodo di sperimentazione

A seguito delle lamentele dei cittadini di Seregno sulla scarsa pulizia di strade, marciapiedi e parcheggi, in cui stazionano per settimane rifiuti di ogni genere senza mai essere sgomberati e dell’interrogativo su dove sia finito “Dumbo per l’ambiente” , l’innovativo apparecchio mobile che Gelsia ambiente aveva presentato alla città nel giugno 2016 in piazza Vittorio Veneto, la direzione di Gelsia ambiente, in una nota ha spiegato che: “La nostra società impiega diverse tipologie di attrezzature per le attività di pulizia del territorio, secondo criteri di ottimizzazione dell’uso delle attrezzature stesse. A questo riguardo Gelsia Ambiente ha avviato un significativo programma di investimenti per l’evoluzione del proprio parco mezzi, che prevede un potenziamento dell’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale”.

C’è poi la precisazione che “nel comune di Seregno, in particolare, “Dumbo” è stato superato con l’adozione di una mini spazzatrice ben più innovativa, totalmente elettrica, che garantisce grandi prestazioni in termini di servizio. Questo consentirà di consolidare e migliorare la qualità della pulizia e del decoro urbano, minimizzando al tempo stesso la produzione di gas di scarico, rumore e polveri, grazie alle caratteristiche del veicolo elettrico. È stato già avviato, in accordo con l’amministrazione comunale, un periodo di esercizio sperimentale finalizzato a consolidare i circuiti di spazzamento delle aree sensibili”.

