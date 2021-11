Una scena del musical Inferno in scena in prima nazionale al teatro San Rocco di Seregno (foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, dopo il boom dei Legnanesi al San Rocco un musical su Dante In prima nazionale “Inferno, il musical”, scritto da Fabio e Francesco Ricci liberamente ispirato alla prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, interamente cantato e ballato con le sue suggestive e avvolgenti musiche folk-rock.

Dopo il ritorno sulle scene del teatro San Rocco di Seregno della compagnia “I Legnanesi”, che ha riaperto i veli del sipario di via Cavour dopo quasi due anni di chiusura causa pandemia con dodici giorni di repliche di “Non ci resta che ridere” e tutto esaurito, venerdì 26 e sabato 27 novembre, alle 21, è in cartellone una prima nazionale: la compagnia Mirò, in collaborazione col San Rocco, proporrà “Inferno, il musical”, scritto da Fabio e Francesco Ricci, per la regia di Fabio Ricci; aiuto regia e vocal coach Valentina Sala; coreografa Beatrice Dell’Orto.

Si tratta di un musical che rientra nell’anno delle celebrazioni per ricordare i 700 anni della scomparsa del Sommo Poeta italico. Il musical è liberamente ispirato alla prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, interamente cantato e ballato con le sue suggestive e avvolgenti musiche folk-rock. Un’esperienza che farà vivere in prima persona la discesa del poeta negli Inferi.

L’avvincente viaggio di Dante parte dalla selva oscura nella quale dopo essere stato accerchiato delle tre Fiere, Virgilio lo trae in salvo spiegando di essere lì per volere di Dio. I due protagonisti si troveranno di fronte a demoni e dannati come: Caronte, Minosse, Paolo e Francesca, Flegias, Filippo Argenti, Ulisse, Il Conte Ugolino e tanti altri, fino ad arrivare al cospetto di Lucifero, l’angelo caduto.

Due ore di spettacolo più intervallo che promettono di raccontare in maniera allegra e divertente, pur restando fedeli al contenuto delle terzine dantesche, tanti personaggi conosciuti sui banchi scuola, amati o detestati, asseconda se le pagine dantesche erano accettate o sopportate. La vendita dei biglietti è già in corso online su “Vivaticket” o al botteghino del teatro di via Cavour, 83 a Seregno, tutti i giorni dalle 20 alle 21.30, sabato dalle 18 alle 21.30.

