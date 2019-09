Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, donna picchiata dal marito: ricoverata in prognosi riservata È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza con lesioni alla milza la donna di Seregno picchiata dal marito, che è stato arrestato e sul quale pendevano già cinque denunce.

È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza la donna di Seregno picchiata dal marito, che è stato arrestato e sul quale pendevano già cinque denunce. Casalinga quarantenne, originaria dell’Ecuador, è stata aggredita sabato sera dall’uomo che già in passato l’aveva malmenata e che questa volta le ha sferrato anche un pugno nello stomaco che ha provocato lesioni alla milza per cui la donna è stata sottoposta a operazione chirurgica.

L’uomo, un operaio connazionale di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Seregno per maltrattamenti e lesioni gravi.

