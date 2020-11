Seregno: denunciato pusher con droga e 1000 euro in contanti Nella sera del 2 novembre i carabinieri hanno denunciato un seregnese di 24 anni per spaccio di droga. Aveva marijuana e 1000 euro in contanti nell’auto e altra droga a casa.

L’atteggiamento sospetto gli è costato caro. Nella sera del 2 novembre i carabinieri hanno denunciato un seregnese di 24 anni per spaccio di droga. Fermato per un controllo intorno alla mezzanotte nella zona della Porada a Seregno, il ragazzo si è mostrato nervoso e i militari allora hanno deciso di approfondire. Nell’auto hanno trovato tre dosi di marijuana e oltre mille euro in contanti; in casa aveva nascosto altri 160 grammi di droga, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Il 24enne era già noto per reati in materia di stupefacenti.

