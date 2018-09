Seregno, crash tra due auto in via Toti nell’incrocio pericoloso Incidente a Seregno tra due auto all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Toti. Due feriti non gravi. Dopo lo scontro violento tra le due macchine sulla strada sono rimaste benzina e olio che hanno dovute essere ripuliti. La pericolosità della zona era già stata segnalata dai residenti

Spettacolare scontro a Seregno venerdì 28 settembre poco dopo le 19 all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Toti. Una Jeep Renegade condotta da un uomo di 51 anni si è scontrata con una Mercedes guidata da una donna di 29 anni che usciva da uno stop.

Le auto coinvolteFoto Edoardo Terraneo

La Mercedes dopo lo scontro è finita contro due auto in sosta. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti anche se non in modo grave. Sul posto però sono rimasti sparsi benzina e olio . La strada ha dovuto essere ripulita ed è rimasta chiusa per diverso tempo per consentire, appunto, le operazioni di pulizia.

I soccorsiFoto Edoardo Terraneo

Sul posto sono accorsi la Croce Bianca di Mariano Comense, l’auto medica di Desio, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Seregno per accertare la dinamica dell’incidente.

I residenti della zona hanno più volte segnalato la pericolosità dell’incrocio anche con una lettera in Comune.

