Seregno contro le mafie: serata con Rosy Bindi e corteo di Libera in centro città “Criminalità e politica”. Sarà questo il tema che venerdì 16 marzo, alle 18, nella sala Gandini di via XXIV Maggio, sarà affrontato da Rosy Bindi, presidente uscente della commissione parlamentare antimafia. Sabato 17 la marcia promossa da Libera.

“Criminalità e politica”. Sarà questo il tema che venerdì 16 marzo, alle 18, nella sala Gandini di via XXIV Maggio, sarà affrontato da Rosy Bindi, presidente uscente della commissione parlamentare antimafia. L’iniziativa è stata promossa dal Circolo locale delle Acli ed ha registrato il supporto del Circolo culturale San Giuseppe e dell’Associazione Dare un’anima alla città. Bindi, che non è stata ricandidata dal Partito democratico in occasione delle elezioni politiche svoltesi una settimana fa, sarà introdotta da Gianni Bottalico, già presidente nazionale delle Acli, e dialogherà quindi con Luigi Losa.

Il giorno dopo, sabato 17 marzo, si svolgeranno invece in città le iniziative proposte da Libera Monza e Brianza, in coincidenza con la ventitreesima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Il programma prevede un corteo, che muoverà alle 9 da piazza Segni e terminerà in piazza Risorgimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA