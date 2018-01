Seregno, caso Ferruccio: la commissione visita lo stadio, attesa per l’ok all’agibilità «Sapremo giovedì l’esito della verifica». Matteo Fraschini, amministratore delegato del Seregno calcio, ha annunciato così la necessità di un’attesa ulteriore per la tifoseria azzurra, prima di sapere se la commissione comunale di vigilanza, dopo il sopralluogo di mercoledì 10 gennaio, autorizzerà o meno la riapertura parziale al pubblico dello stadio Ferruccio.

«Sapremo giovedì l’esito della verifica». Matteo Fraschini, amministratore delegato del Seregno calcio, ha annunciato così la necessità di un’attesa ulteriore per la tifoseria azzurra, prima di sapere se la commissione comunale di vigilanza, dopo il sopralluogo di mercoledì 10 gennaio, autorizzerà o meno la riapertura parziale al pubblico dello stadio Ferruccio, off limits per problemi di agibilità ormai da due mesi. I commissari si sono concentrati su molteplici aspetti. A prima vista, le criticità maggiori da affrontare nel complesso paiono rappresentate dai parapetti della tribuna centrale, sulla regolarità dei quali i tecnici hanno a lungo dibattuto, oltre che dalla mancanza di un corrimano nella scalinata del tunnel che dagli spogliatoi porta al campo di gioco e dalle condizioni di aerazione degli spogliatoi stessi.

Impossibile è azzardare un pronostico su come andrà, anche se in seno alla società non manca un pizzico di ottimismo. «Quando lo stadio è stato chiuso prima del match contro il Pavia - ha confermato Fraschini -, ci è stato detto subito. Stavolta no e questo mi fa ben sperare». Il prossimo incontro interno, valido per la terza giornata di ritorno del girone A del campionato di serie D, con avversario il Bra, si giocherà mercoledì 17 gennaio, alle 15,30, proprio al Ferruccio: con o senza spettatori è da valutare.

