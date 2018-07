Seregno, carabinieri al lavoro: minorenne rapinato e lite a pugni per un parcheggio Una rapina, una scazzottata per un parcheggio e una lite culminata con una botta in testa: tutti interventi che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. L’estate a Seregno non è bollente soltanto per le temperature in aumento.

Una rapina, una scazzottata per un parcheggio e una lite culminata con una botta in testa. L’estate a Seregno non è bollente soltanto per le temperature in aumento. In soli due giorni, tra martedì 17 e mercoledì 18 luglio, i carabinieri della compagnia di piazza Prealpi sono stati chiamati per ben tre volte a placare gli animi troppo accesi.

L’episodio più eclatante risale a mercoledì 18 luglio, quando verso mezzanotte in piazza 25 Aprile davanti alla stazione un marocchino di soli 16 anni è stato avvicinato da un extracomunitario. Questi, coltellino in pugno, si è fatto consegnare dal minorenne il cellulare e poi è scappato a piedi. I militari sono sulle tracce del rapinatore.

Si sono invece limitati ad alzare le mani due uomini in via Nazioni Unite e in piazza 25 Aprile. Nel primo caso, datato 18 luglio, nel pomeriggio verso le 16 un cinquantenne stava parcheggiando nell’area di sosta del supermercato Eurospin, quando un altro automobilista nel pretendere il posto auto, l’ha colpito con un cazzotto. L’aggressore si è allontanato, il cinquantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio allertando prima i carabinieri.

I militari sono intervenuti anche tra il 17 e il 18 luglio poco dopo mezzanotte in piazza 25 Aprile, dove due stranieri di 23 e 33 anni all’apice di un’accesa discussione, forse per ruggini pregresse, si sono picchiati. La scazzottata si è conclusa con un pugno di in testa.

