Seregno - La via Umberto I (Foto by Paolo Colzani)

Seregno, cantieri in centro: dal 23 luglio lavori di riqualificazione in via Umberto I Da lunedì 23 luglio la via Umberto I di Seregno, al centro della città, chiude per lavori di riqualificazione. In programma un divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, e diversi cambiamenti alla circolazione.

Via Umberto I, arteria centrale nel cuore della zona a traffico limitato di Seregno, finirà sotto i ferri a partire dalla prossima settimana, per consentire l’esecuzione di necessari lavori di riqualificazione stradale. Per questo motivo, a partire da lunedì 23 luglio e fino almeno alla giornata di Ferragosto, saranno in vigore un divieto di circolazione e sosta, con tanto di rimozione forzata, nel tratto compreso tra la piazza Concordia e la via Medici da Seregno. In contemporanea, è prevista l’istituzione di un doppio senso di marcia in corso del Popolo, nel segmento tra la piazza Concordia e la via San Pietro, e in via Vincenzo da Seregno, nel tratto tra la piazza Concordia e la piazza Vittorio Veneto.

I residenti potranno accedere in macchina alla via Umberto I soltanto dalla via Medici da Seregno, mentre l’impresa esecutrice provvederà a garantire l’ingresso pedonale alle attività commerciali e la riapertura della strada i giovedì sera, quando, come da tradizione ormai consolidata, i negozi del centro prolungano il loro orario di lavoro anche alla fascia post cena.

