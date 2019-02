Seregno: banda di ladri alla Ingraph se ne va a mani vuote, solo danni - VIDEO VIDEO - Tentato furto venerdì 25 gennaio a Seregno nella sede di via Bologna della Ingraph: in azione sette persone che sono rimaste a mani vuote, ma hanno danneggiato il cancello e due porte d’ingresso. Denuncia ai carabinieri.

Tentato furto venerdì 25 gennaio a Seregno nella sede di via Bologna della Ingraph, azienda litografica che ormai un decennio fa ha sponsorizzato per qualche stagione l’attività del Seregno Hockey, all’epoca militante nei campionati di serie A2 e di serie A1 di hockey su pista. Secondo quel che è stato possibile ricostruire, grazie soprattutto all’ausilio della videosorveglianza interna, alle 22 circa sette persone, tutte con il volto coperto, sono penetrate all’interno del capannone dopo aver manomesso il cancello e due porte d’ingresso, ma se ne sono poi andate a mani vuote in men che non si dica.

«Del resto - racconta Gigi Rossi, fratello maggiore del titolare Claudio Rossi - c’era ben poco di appetibile sul mercato di cui impadronirsi, se non la carta, i prodotti che vengono realizzati e i macchinari, che però sono lunghi ciascuno una ventina di metri e pertanto non sono per nulla asportabili facilmente». I danni sono stati pertanto limitati alle manomissioni degli accessi. Sull’accaduto è stata presentata una denuncia ai Carabinieri, nella disponibilità dei quali si trovano ora le immagini della videosorveglianza.

