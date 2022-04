Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, atti osceni davanti a due ragazzine: denunciato un 26enne residente a Monza Sabato pomeriggio, in centro, avrebbe seguito le due minorenni e giunto davanti a loro si sarebbe tolto la maglietta e calato i pantaloni pronunciando frasi volgari. È stato rintracciato dai carabinieri alla stazione ferroviaria.

Maglietta bianca, pantaloni e cappellino scuro, sui venti, trent’anni di età: sono le caratteristiche che hanno consentito ai carabinieri di Seregno di identificare il presunto autore di atti osceni, sabato 9 aprile attorno alle 18:30, in città, in centro, ai danni di due ragazzine dodicenni: le avrebbe seguite e, una volta raggiunte, si sarebbe tolto maglietta e pantaloni urlando frasi volgari. Le due vittime, terrorizzate, sono scoppiate a piangere e l’uomo si è velocemente allontanato a piedi.

Pochi istanti dopo la pattuglia dell’Arma si è fermata a prestare soccorso alle due ragazze, in lacrime e attorniate da alcuni passanti, e appurato quanto avvenuto, attraverso la descrizione del presunto autore sono risaliti a uno sconosciuto che poco prima di arrivare sul posto, avevano notato correre tra la gente con fare sospetto.

Scattate subito le ricerche, dopo qualche minuto è stato intercettato nei pressi della stazione ferroviaria: si tratta di un 26enne bangladese residente a Monza, verosimilmente sotto l’effetto dell’alcol. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Le due ragazze, ancora provate per quanto appena accaduto ma rassicurate, sono state riaffidate ai rispettivi genitori.

