Seregno, approvata l’adesione al progetto Its Rizzoli: «Già 14 ragazzi interessati» È stata approvata ufficialmente l’adesione di Seregno al progetto dell’Its Rizzoli, che in settembre porterà all’avvio di almeno una sezione all’istituto Bassi. L’assessore in risposta alla Lega: «Ora cominceremo una fase di pubblicità più stringente sul nostro territori».

Il consiglio comunale di Seregno, nella sua seduta di giovedì 8 aprile, ha approvato ufficialmente l’adesione alla fondazione di partecipazione dell’istituto tecnico superiore Rizzoli, passaggio indispensabile per l’attivazione di nuovi corsi in tema di digitalizzazione a partire dal mese di settembre, con sede all’istituto Bassi di via Briantina. Il costo della novità è di 3mila euro.

Gli istituti tecnici superiori sono scuole di alta specializzazione tecnologica, che lavorano per la formazione di livello post secondario non universitaria, con possibilità di ingresso per chi è in possesso di un diploma della secondaria di secondo grado. Il sì alla delibera è arrivato con voto unanime dell’assise.

Il dibattito ha consentito all’assessore alla Pubblica istruzione Federica Perelli di spiegare che «già quattordici ragazzi hanno espresso la loro prima preferenza per la sede di Seregno».

Su questo punto, la leghista Elisabetta Viganò ha manifestato una preoccupazione, ritenendo che queste preferenze arrivino da persone residenti fuori territorio e che quindi «i posti per i seregnesi potrebbero essere ridotti».

Perelli qui ha parlato di osservazione corretta, ma ha aggiunto che «finora l’Its Rizzoli ha operato una preselezione a livello provinciale. Ora cominceremo una fase di pubblicità più stringente sul nostro territorio e le classi saranno organizzate sulla base della vicinanza».

