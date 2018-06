Seregno: anziani feriti in un incidente d’auto nella portineria del condominio Marito e moglie sono rimasti feriti in un incidente in un condominio a Seregno. L’uomo, 89 anni, forse involontariamente ha ingranato la marcia e ha lanciato l’auto nel corsello della portineria del condominio in cui abita, andando a schiantarsi contro un muretto.

Si è seduto al posto di guida, forse involontariamente ha ingranato la marcia e ha lanciato l’auto nel corsello della portineria del condominio in cui abita, a Seregno, andando a schiantarsi contro un muretto. Un uomo di 89 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno in un incidente in cui è rimasto coinvolto insieme alla moglie di 81 anni. Entrambi erano sull’auto e stavano facendo ritorno a casa, accompagnati dalla badante che si prende cura di loro. E che, a quanto si è appreso, normalmente si mette alla guida. Lo era anche nel pomeriggio, tranne che per quei pochi istanti in cui è scesa per aprire le porte, in un momento in cui - tra l’atro - pioveva. Per motivi da accertare in quel momento la marcia, automatica, si è innestata e l’auto si è messa in moto. L’urto ha fatto scoppiare gli airbag e i coniugi sono rimasti incastrati.

Seregno, incidente via Correnti

(Foto by Edoardo Terraneo)



I vigili del fuoco e i soccorsi hanno dovuto lavorare per estrarre le persone, prima la donna che era sul sedile posteriore, e poi per provare a spostare l’auto che è rimasta bloccata. Marito e moglie sono stati trasportati all’ospedale di Desio.



Seregno incidente via Correnti

(Foto by Edoardo Terraneo)

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA