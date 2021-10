Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La messa celebrata nel cortile della Casa della Carità a Seregno per la giornata del migrante e rifugiato (foto Volonterio)

Seregno, alla Casa della Carità la giornata dei Migranti: Messa animata dal coro Sawuti wa Africa L’hanno celebrata don Augusto Panzeri, responsabile della Caritas per la zona pastorale V e cappellano del carcere di Monza, e padre Gianni Villa, missionario dei Saveriani di Desio, tra i fedeli i responsabili delle scuole di italiani per stranieri di Seregno, Cesano Maderno e Seveso

Alla “casa della Carità” di via Alfieri di Seregno, questa mattina, è stata celebrata la giornata del migrante e del rifugiato del decanato di Seregno-Seveso, la cui messa all’aperto nel grande cortile è stata celebrata da don Augusto Panzeri, responsabile della Caritas per la zona pastorale V e cappellano del carcere di Monza, e da padre Gianni Villa, missionario dei Saveriani di Desio, alla presenza di un folto gruppo di fedeli tra cui i responsabili delle scuole di italiani per stranieri di Seregno, Cesano Maderno e Seveso.

Ad animare la celebrazione il coro “Sawuti wa Africa”, con canti spirituali di grande impatto emotivo. Alle 18, nello stesso luogo, il coro “Radici nere” diretto da Arsene Duevi (Togo-Italia), artista poliedrico e sciamano musicale. La giornata del migrante è stata preceduta sabato 2 ottobre da “Seregno aiuta il mondo”,tavola rotonda con i rappresentanti delle associazioni Carla Crippa, Auxilium India, La Nuova Infanzia, Gsa Africa, nel corso della serata è stato presentato il libro “Waliki-cronache di un fisioterapista sull’altopiano” di Francesco Villa.

