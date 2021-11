Seregno: albiatese con la patente sospesa procede zigzagando, in auto ha lattine di birra vuote

L’uomo, al volante si una Citroen sottoposta a sequestro, è stato fermato dai carabinieri che l’hanno denunciato per rifiuto dell’accertamento stato di ebbrezza. A giugno gli era stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza.