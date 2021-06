Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: agli arresti domiciliari ha della droga, scatta il trasferimento in carcere Durante di routine della permanenza al domicilio dell’uomo, un 33enne , i militari hanno trovato e sequestrato circa 6 grammi di hashish e proposto quindi l’aggravamento della misura cautelare, accolta dal Tribunale di Sorveglianza.

Gli hanno trovato 6 grammi di hashish e il rinvenimento ha fatto scattare il trasferimento in carcere per un 33enne di origine marocchina domiciliato a Seregno, ristretto agli arresti domiciliari con controllo elettronico. L’uomo, attorno alle 22 di sabato 5 giugno, è stato associato presso la casa circondariale di Monza da parte dei militari della Stazione dell’Arma di Seregno, in esecuzione del provvedimento di sospensione degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è scaturito dopo una segnalazione al Tribunale di sorveglianza da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno in quanto, lo scorso 31 maggio, durante un controllo di routine della permanenza al domicilio dell’uomo, i militari avevano rinvenuti e sequestrati circa 6 grammi di “hashish” e, in conseguenza di ciò, avevano promosso l’aggravamento della misura cautelare.

