Seregno, aggredisce la moglie e si costituisce: è morta la donna accoltellata in via Romagnosi - FOTO

Non ce l’ha fatta la donna di 33 anni aggredita dal marito nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio a Seregno, in via Romagnosi. Apparsa da subito in condizioni gravissime, la trentenne di origine albanese è morta all’ospedale San Gerardo di Monza dove era stata trasportata in codice rosso dopo essere stata ferita con un coltello dal compagno da cui si stava separando.

Tutto è successo intorno alle 16. L’uomo, un 35enne di origini marocchine, l’aveva aggredita mentre lei era in auto, era fuggito e poi si era costituito alla caserma dei carabinieri.

I due, da un paio di mesi, non vivevano più insieme nella casa di via Romagnosi, poco lontano dal luogo dei fatti, per problemi di coppia. Già in precedenza c’erano stati screzi, soprattutto dopo l’allontanamento dell’uomo da casa (avrebbe trovato una sistemazione nella stessa via, da alcuni amici).

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono subito portati i carabinieri di Seregno che hanno provveduto a delimitare la zona, e le ambulanze del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale in codice rosso. Coinvolti anche un bambino di 5 anni e una donna di 49 anni, a quanto sembra la mamma della vittima.

La donna, una volta soccorsa dai sanitari, era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Monza. L’uomo invece poco più tardi si era costituto alla stazione dei carabinieri di Seregno.

