(Foto by Paolo Volonterio)

Il seregnese dottor Giuliano Drogo (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: addio al dottor Giuliano Drogo, ginecologo agli ospedali di Giussano e Carate Brianza È deceduto mercoledì il seregnese dottor Giuliano Drogo: aveva operato sino al 1998 nel reparto di ostetricia e ginecologia all ospedale Borella di Giussano e poi nel presidio di Carate Brianza fino alla pensione. Qui aveva continuato come medico volontario. Funerali venerdì 1 aprile a Seregno.

È deceduto mercoledì il seregnese dottor Giuliano Drogo: aveva operato sino al 1998 nel reparto di ostetricia e ginecologia all ospedale Borella di Giussano. In seguito, fino al 2006, anno del suo pensionamento, nell’omologo reparto del presidio di Carate Brianza.

Dal 2007, in pensione, ha frequentato fino a pochi giorni fa il reparto dell’ospedale di via Mosè Bianchi, come medico volontario.

Alla famiglia la direzione generale, unitamente a tutta la comunità ospedaliera di Asst Brianza, hanno espresso le più sentite condoglianze.

Il dottor Drogo , dopo un periodo di malattia, ha lasciato la moglie Marianna e le figlie Chiara e Laura,i nipoti Emanuele, Fabiana, Sebastiano e Sara, fratelli e sorelle. Le esequie si svolgeranno venerdì 1 aprile alle 10, nella basilica san Giuseppe di Seregno. La salma sarà poi avviata alla cremazione, che attualmente si trova per le forme di cordoglio nella casa funeraria di via Berlino a Seregno

